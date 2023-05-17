Сервис курьерской доставки из ресторанов и магазинов Broniboy сменил генерального директора. Бывший руководитель Иван Труфанов перешел в совет директоров, его место занял ex-CEO «Крым.Еда» Александр Авдеев. Новый глава компании планирует укрепить позиции сервиса в городах присутствия.

Сервис доставки еды Broniboy сменил генерального директора, сообщил представитель компании.

Новым CEO Broniboy стал Александр Авдеев, ранее занимавший аналогичную должность в компании «Крым.Еда». Бывший руководитель Broniboy Иван Труфанов перешел в совет директоров и будет заниматься вопросами глобальной стратегии и бюджета.

«В текущих [кризисных] условиях мы должны быстрее выходить на операционную прибыльность и одновременно думать о развитии и росте», – рассказал Авдеев. Он добавил, что компания планирует выйти на операционную прибыльность до конца 2023 года.

Сервис курьерской доставки Broniboy в 2017 году основали Александр Радионов и Иван Труфанов. Компания работает в десятках городов России, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. В апреле 2022 года сервис вышел на рынок Узбекистана.

В мае 2021 года Broniboy привлек 100 млн рублей от «Краснодарзернопродукта», «Южной торговой компании» и ее CEO Сергея Тарана, а также двух инвесторов из Москвы и Краснодара. В марте 2022 года «Краснодарзернопродукт» повторно инвестировал в сервис, вложив 500 млн рублей.

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