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Сеть Fix Price вышла на рынок Армении

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price заработала в Армении, первая точка открылась в Ереване. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Сеть Fix Price вышла на рынок Армении

Республика стала девятой страной присутствия сети, ранее в текущем году Fix Price вышла на рынок Монголии.

«В ассортименте магазина в Ереване представлено 1 700 товарных позиций по 11 ценовым категориям – от 399 до 2 499 драм. Доставка в магазин осуществляется автотранспортом с распределительного центра компании в Краснодаре», — уточняется в сообщении компании.

Магазин в Армении стал частью франчайзинговой сети Fix Price. На ближайший месяц запланировано открытие в Ереване второй точки.

По состоянию на 15 мая, по франшизе работают 653 магазина во всех странах присутствия сети. Вся сеть насчитывает 5,92 тыс. торговых точек.

Fix Price основана в 2007 году Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным. На сегодняшний день она работает в России, Беларуси, Грузии, Монголии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении и Латвии. По итогам 2022 года выручка компании составила 277,6 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО — 21,4 млрд рублей.

В конце 2022 года СМИ сообщали, что Fix Price прорабатывает варианты выхода на рынок ОАЭ. Компания разместила на HeadHunter вакансии специалистов разных направлений, в чьи задачи входит работа с группой магазинов в ОАЭ.

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Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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