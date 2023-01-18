Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Монголии. Первые два магазина открылись в столице — Улан-Баторе. Товары будет доставлять франчайзинговый партнер из распределительного склада в Новосибирске, сообщили «Ведомости».

Сеть магазинов Fix Price вышла на рынок Монголии