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Сеть магазинов Fix Price вышла на рынок Монголии

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Монголии. Первые два магазина открылись в столице — Улан-Баторе. Товары будет доставлять франчайзинговый партнер из распределительного склада в Новосибирске, сообщили «Ведомости».

Сеть магазинов Fix Price вышла на рынок Монголии

В середине декабря 2022 года компания запланировала выход на рынок ОАЭ. Большую часть товаров компания закупает в Китае.

  • Сеть Fix Price основана в 2007 году, в настоящее время работает на рынках России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. В четырех последних странах магазины сети работают только по франчайзинговой модели.
  • В марте 2021 года компания провела IPO в Лондоне и в Москве, цена размещения составила $9,75 за акцию. Капитал Fix Price разделен на 850 млн акций. Одна акция равна одной GDR.
  • Выручка Fix Price Group в третьем квартале 2022 года выросла на 21,2% в годовом выражении, до 70,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,7%, до 7 млрд рублей. 
  • До конца 2025 года Fix Price планирует инвестировать примерно 15-16 млрд рублей в развитие логистики и складов. За этот срок компания намерена в два раза увеличить свои складские площади.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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