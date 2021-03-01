Fix Price определилась со стоимостью акций для IPO и сможет привлечь до $1,7 млрд

Российская сеть магазинов Fix Price определилась с ценовым диапазоном своих ценных бумаг для первичного размещения. Стоимость за одну глобальную депозитарную расписку составит от $8,75 до $9,75, сообщается на сайте Лондонской биржи.

Компания разместит до 170 тысяч акций, указанный диапазон соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Окончательная цена будет объявлена ​​примерно 5 марта 2021 года после букбилдинга, который стартовал сегодня, 1 марта (букбилдинг — это один из вариантов размещения ценных бумаг, при котором формируется книга заявок инвесторов для максимально эффективного определения цены).

Якорными инвесторами указаны суверенный фонд Катара QIA, фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они выкупят бумаги Fix Price по цене размещения соответственно на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн. Торги в Лондоне и на Московской бирже компания рассчитывает начать 10 марта.

Ранее сообщалось, что организаторами размещения выступят банки BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Сеть Fix Price была создана 2007 году основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. По собственным данным компании, в 2019 году на долю Fix Price приходилось 93% российского рынка недорогой розничной торговли по выручке.

Выручка Fix Price в 2020 году превысила 190 млрд рублей, чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей. На сегодняшний день сеть насчитывает 4,2 тысячи магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.

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