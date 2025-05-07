Fix Price начал тестировать продажу крепкого алкоголя

Сеть по продаже товаров с фиксированными ценами Fix Price начала экспериментальную продажу крепкого алкоголя в ряде московских магазинов. Информацию о наличии у ритейлера соответствующих лицензий обнаружил «Коммерсантъ» в базе СПАРК.

Три лицензии на торговлю спиртными напитками компании выдал департамент торговли и услуг Москвы в марте и апреле, еще одну — минсельхоз Московской области 5 мая. В ассортименте магазина появились водка, виски, ром и настойки.

Перспективы. Подписка на алкогольные напитки должна позитивно сказаться на стратегии компании по увеличению трафика и среднего чека, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, присутствие алкоголя на полках может удвоить выручку магазинов.

Затраты. Ранее Fix Price уже расширял ассортимент, добавив слабоалкогольные напитки, такие как пиво, не требующие лицензий для продаж. Теперь же лицензирование алкогольной торговли подразумевает значительные вложения — стоимость одной лицензии составляет около 60 тыс. рублей в год и может охватывать несколько точек продаж.

Вызовы. Однако директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз уверен, что сети предстоит столкнуться с высоким уровнем конкуренции со стороны уже устоявшихся ритейлеров. К тому же, по его мнению, Fix Price вряд ли сможет привлечь внимание своей основной аудитории — женщин, которые менее заинтересованы в крепких спиртных напитках.

В то же время на фоне роста цен наметилась тенденция к сокращению продаж в России крепкого алкоголя. Так, в первом квартале продажи алкоголя, крепость которого превышает 9%, снизились на 10–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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