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Fix Price созрел для IPO? Сеть присматривается к московской и лондонской биржам

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Российская сеть магазинов Fix Price объявила о намерениях подать заявку на проведение IPO на Лондонской бирже. Вторичный листинг планируется на Московской бирже. Об этом компания заявила на своем официальном сайте.

Fix Price созрел для IPO? Сеть присматривается к московской и лондонской биржам

«Fix Price объявляет о намерении опубликовать регистрационный документ и рассматривает возможность проведения потенциального первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок в соответствии с рыночными условиями», — говорится в сообщении.

Организаторами размещения стали BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Bloomberg оценил Fix Price в $6 млрд. СМИ еще в 2018 году сообщали о планах Fix Price выйти на IPO в 2019 году.

На сегодняшний день сеть Fix Price насчитывает 4,2 тысячи магазинов в 78 из 85 регионов страны, а также в Казахстане, Грузии, Беларуси, Латвии, Киргизии и Узбекистане. По словам гендиректора Fix Price Дмитрия Кирсанова, выручка ритейлера за 2020 год составила 190 млрд рублей (увеличение за год в два раза).

Компания «Бэст прайс» (головная компания сети) была создана 2007 году основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Планируется, что часть бумаг Fix Price продадут именно они как текущие акционеры. Основатели сохранят за собой значительную долю в капитале после IPO, уточняет компания.

Фото: Vetertravel / Shutterstock

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