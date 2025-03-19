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Fix Price запланировал выйти на рынок Сербии

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая
Сеть магазинов Fix Price начала искать сотрудников для работы в Сербии. Это следует из вакансий на HeadHunter, на которые обратил внимание «Коммерсантъ».
Fix Price запланировал выйти на рынок Сербии
  1. Новости

По данным газеты, ритейлер ищет HR-специалиста, который сформирует команду для продвижения Fix Price на сербском рынке. Работа в Сербии также упоминается в вакансиях главного бухгалтера и старшего юриста.

Fix Price планирует открыть несколько магазинов в Сербии во второй половине 2025 года, рассказал источник газеты на рынке ритейла. Представитель сети подтвердил информацию о выходе на новый рынок, но не стал уточнять детали. Он добавил, что условия рынка и структура потребительского спроса в Сербии соответствуют бизнес-модели компании.

Сербия станет для Fix Price второй европейской страной, первой была Латвия, уточнил Русбейс представитель компании. «На конец 2024 года там было 44 магазина», — добавил он.

Другие выходцы. Как пишет «Коммерсантъ», в Сербии уже работает ритейлер с российскими корнями — европейская сеть Mere, которая принадлежит «Светофору». Первые магазины сети в стране появились в 2020 году, сейчас работает около 20 точек. Однако в других странах Mere «чувствует себя не очень хорошо», отметила партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Сети пришлось свернуть бизнес в Германии, Литве и Бельгии.

Ситуация на рынке. Сейчас в сфере торговли в Сербии доминируют иностранные игроки: немецкая Lidl, нидерландская Delhaize и словенская Mercator, указал руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его данным, только 20% компаний в ритейле сербские. Практически единственной нишей, перспективной для российских ритейлеров, остается сегмент дискаунтеров, считает эксперт. При этом, по его словам, сектор розничной торговли за последние годы стал самым прибыльным в экономике Сербии.

  • Всего Fix Price работает в десяти странах, сеть насчитывает больше 7,1 тыс. магазинов. Кроме России и Белоруссии, у ритейлера есть точки в Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Армении, Монголии, ОАЭ .
  • В прошлом году холдинговая компания Fix Price провела редомициляцию. Компания сменила регистрацию с Кипра на Казахстан.

Фото на обложке: Fix Price

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