«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в столице Сербии

Самокаты «Яндекс Go» появились в Белграде, столице Сербии — это первый кикшеринговый сервис, представленный в стране. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
Самокат можно забронировать в приложении «Яндекс Go», нажав кнопку «Самокаты». Арендовать устройство могут пользователи старше 18 лет.
Для аренды предлагаются самокаты Ninebot Max Plus, максимальная скорость которых составляет 25 км/час. Самокаты самостоятельно плавно снижают скорость в зонах, где много людей — рядом со школами, детскими садами и площадками. В запрещенных для катания зонах скорость самоката снизится до нуля.
Сервис строит маршруты с учетом проезда по велосипедным дорожкам и тротуарам, чтобы избежать лестниц и бордюров, где это возможно.
После бронирования у пользователя есть 10 бесплатных минут, чтобы дойти до самоката. Стоимость самой поездки составляет от 12 динаров за минуту (10,57 рубля). Оплата спишется с карты, которая привязана к приложению «Яндекс Go».
Для более дешевых поездок есть опция «Пакет минут» — на 30, 60, 100 или 200 минут. Отмечается, что в пакете стоимость каждой минуты будет ниже, а выгода составит до 40% по сравнению со стандартным тарифом.
С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов.
Фото: «Яндекс»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачем айтишнику переезжать в Сербию: 12 причин и гайд по релокации
- 2 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 3 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
- 4 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
- 5 «Не покупаем, не продаем, а прибыль получаем»: как зарабатывает сервис по аренде детских игрушек
ВОЗМОЖНОСТИ
29 сентября 2023
29 сентября 2023
30 сентября 2023