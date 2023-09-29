«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в столице Сербии

Самокаты «Яндекс Go» появились в Белграде, столице Сербии — это первый кикшеринговый сервис, представленный в стране. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Самокат можно забронировать в приложении «Яндекс Go», нажав кнопку «Самокаты». Арендовать устройство могут пользователи старше 18 лет.

Для аренды предлагаются самокаты Ninebot Max Plus, максимальная скорость которых составляет 25 км/час. Самокаты самостоятельно плавно снижают скорость в зонах, где много людей — рядом со школами, детскими садами и площадками. В запрещенных для катания зонах скорость самоката снизится до нуля.

Сервис строит маршруты с учетом проезда по велосипедным дорожкам и тротуарам, чтобы избежать лестниц и бордюров, где это возможно.

После бронирования у пользователя есть 10 бесплатных минут, чтобы дойти до самоката. Стоимость самой поездки составляет от 12 динаров за минуту (10,57 рубля). Оплата спишется с карты, которая привязана к приложению «Яндекс Go».

Для более дешевых поездок есть опция «Пакет минут» — на 30, 60, 100 или 200 минут. Отмечается, что в пакете стоимость каждой минуты будет ниже, а выгода составит до 40% по сравнению со стандартным тарифом.

С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов.

Фото: «Яндекс»