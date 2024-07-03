Компания Fix Price «переехала» с Кипра в Казахстан

Холдинговая компания Fix Price завершила редомициляцию с Кипра в Казахстан, сеть получила регистрацию в Международном финансовом центре «Астана». О планах смены юрисдикции Fix Price объявила в октябре 2023 года.
- Новости
Как сообщила организация, в Казахстане компания зарегистрирована под названием FIX PRICE GROUP PLC. Также отмечается, что листинг на Московской бирже будет сохранен.
В октябре прошлого года Fix Price объявила о планах сменить юрисдикцию. Тогда сообщалось о намерении сохранить листинг на Московской и Лондонской биржах.
Тогда же расписки Fix Price начали торговаться на бирже Астаны (AIX).
По итогам 2023 года компания получила выручку в размере 291,9 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО составила 35,7 млрд рублей.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Fix Price расширил масштаб присутствия в Казахстане
- 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
- 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
- 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
- 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июля 2024
04 июля 2024
04 июля 2024
05 июля 2024