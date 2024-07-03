Компания Fix Price «переехала» с Кипра в Казахстан

Холдинговая компания Fix Price завершила редомициляцию с Кипра в Казахстан, сеть получила регистрацию в Международном финансовом центре «Астана». О планах смены юрисдикции Fix Price объявила в октябре 2023 года.

Как сообщила организация, в Казахстане компания зарегистрирована под названием FIX PRICE GROUP PLC. Также отмечается, что листинг на Московской бирже будет сохранен.

В октябре прошлого года Fix Price объявила о планах сменить юрисдикцию. Тогда сообщалось о намерении сохранить листинг на Московской и Лондонской биржах.

Тогда же расписки Fix Price начали торговаться на бирже Астаны (AIX).

По итогам 2023 года компания получила выручку в размере 291,9 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО составила 35,7 млрд рублей.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock