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Компания Fix Price «переехала» с Кипра в Казахстан

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Холдинговая компания Fix Price завершила редомициляцию с Кипра в Казахстан, сеть получила регистрацию в Международном финансовом центре «Астана». О планах смены юрисдикции Fix Price объявила в октябре 2023 года.

Компания Fix Price «переехала» с Кипра в Казахстан
  1. Новости

Как сообщила организация, в Казахстане компания зарегистрирована под названием FIX PRICE GROUP PLC. Также отмечается, что листинг на Московской бирже будет сохранен.

В октябре прошлого года Fix Price объявила о планах сменить юрисдикцию. Тогда сообщалось о намерении сохранить листинг на Московской и Лондонской биржах.

Тогда же расписки Fix Price начали торговаться на бирже Астаны (AIX).

По итогам 2023 года компания получила выручку в размере 291,9 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО составила 35,7 млрд рублей.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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