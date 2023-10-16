Расписки Fix Price начнут торговаться на бирже в Астане

Расписки Fix Price начнут торговаться на бирже Астаны, их старт запланировал на 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ранее ритейлер объявил о смене юрисдикции с кипрской на казахстанскую. При этом компания сохраняет листинг на Московской и Лондонской биржах. На LSE торги бумагами Fix Price не проводятся с 2022 года. Торги на AIX начнутся под тикером FIXP.Y.
Как пояснили в пресс-службе, листинг на бирже в Астане поспособствует диверсификации структуры акционеров, что в будущем позитивно скажется на ликвидности ценных бумаг.
В релизе ритейлера также отмечается, что в связи с листингом на AIX ритейлер не будет выпускать новые ценные бумаги.
Адаптируясь к продолжающимся изменениям рынка Fix Price также представил новый фирменный образ — еж Фипи. Он будет рассказывать об акциях, распродажах и других новостях ритейлера в России, Казахстане, Беларуси и Латвии.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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