Расписки Fix Price начнут торговаться на бирже в Астане

Расписки Fix Price начнут торговаться на бирже Астаны, их старт запланировал на 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее ритейлер объявил о смене юрисдикции с кипрской на казахстанскую. При этом компания сохраняет листинг на Московской и Лондонской биржах. На LSE торги бумагами Fix Price не проводятся с 2022 года. Торги на AIX начнутся под тикером FIXP.Y.

Как пояснили в пресс-службе, листинг на бирже в Астане поспособствует диверсификации структуры акционеров, что в будущем позитивно скажется на ликвидности ценных бумаг.

В релизе ритейлера также отмечается, что в связи с листингом на AIX ритейлер не будет выпускать новые ценные бумаги.

Адаптируясь к продолжающимся изменениям рынка Fix Price также представил новый фирменный образ — еж Фипи. Он будет рассказывать об акциях, распродажах и других новостях ритейлера в России, Казахстане, Беларуси и Латвии.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock