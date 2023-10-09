Fix Price запланировал сменить юрисдикцию

Сеть магазинов Fix Price запланировала провести редомициляцию. На данный момент компания зарегистрирована на Кипре и намерена «переехать» в Казахстан. После смены юрисдикции Fix Price планирует сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах.
Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует сменить юрисдикцию. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров 9 ноября, сообщила пресс-служба компании.
На данный момент Fix Price зарегистрирована на Кипре. После редомициляции прописка компании сменится на казахстанскую.
После смены юрисдикции Fix Price намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах.
До получения кипрской прописки Fix Price была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. На Кипр она «переехала» в феврале 2022 года.
В мае сеть Fix Price вышла на рынок Армении, ранее в январе – на рынок Монголии.
В августе акционеры «Мать и дитя» одобрили редомициляцию компания с Кипра в Россию. О планах сменить прописку на российскую ранее заявили в Ozon.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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