Финдиректор Ozon заявил о планах сменить кипрскую прописку компании на российскую

Финансовый директор Ozon заявил о планах компании сменить кипрскую прописку на российскую. Сроков и деталей планируемой редомициляции Игорь Герасимов не назвал. Ранее стало известно о второй неудавшейся попытке Ozon оспорить решение Nasdaq о делистинге акций.

Ozon планирует провести редомициляцию и сменить прописку компании с кипрской на российскую. Об этом в эфире по факту отчетности Ozon за второй квартал 2023 года рассказал финансовый директор компании Игорь Герасимов.

Герасимов сообщил, что компания хочет «на определенном горизонте» избавиться от зарубежной юридической «обвязки», но сроков и деталей планируемой редомициляции не назвал.

В среду 23 августа Ozon отчитался за второй квартал – квартальная выручка увеличилась на 61% при росте чистых убытков на 82%. Снижение прибыли маркетплейс связал с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.

Во вторник 22 августа Ozon сообщил о второй неудавшейся попытке оспорить решение о делистинге акций с биржи Nasdaq. Ценные бумаги не исключат из листинга до тех пор, пока не истечет срок периодов обжалования, уточнили в Ozon.

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