Сербия пересмотрела идею упрощенной выдачи гражданства россиянам

Власти Сербии притормозили инициативу об упрощении процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего год. Это произошло после того, как ЕС пригрозил Сербии отменой безвизового режима, сообщает Financial Times.
МВД Сербии в марте разработало законопроект, согласно которому подать заявление на гражданство могут иностранцы, которые в течение года жили в стране по ВНЖ и были официально трудоустроены в сербскую компанию.
В настоящее время для получения сербского паспорта нужно прожить в стране не менее пяти лет.
Президент республики Александр Вучич ранее заявлял, что власти готовы предоставлять гражданство украинцам и россиянам в ускоренном режиме, так как в стране «не хватает рабочей силы».
Еврокомиссия же предупредила, что если законопроект будет принят, то она может приостановить безвизовый режим с Сербией «с целью предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности для ЕС».
Советник правительства Сербии прокомментировал газете заявление ЕС, отметив, что проект закона об упрощенном предоставлении гражданства был «просто предложением», которое «не было принято».
В заявлении ЕК говорится, что европейские власти в 2022 году дали «четкие рекомендации» Белграду «отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции», отмечает Financial Times.
С февраля прошлого года в Сербию прибыли и получили ВНЖ примерно 220 тыс. россиян.
Фото на обложке: Unsplash
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