«Яндекс» откроет в Белграде еще один офис — Forbes

«Яндекс» откроет второй офис в Сербии, выяснил Forbes, в 2023 году число сотрудников компании в стране будет насчитывать не менее 1 тыс. человек.

По словам источников издания, местом для нового офиса может стать элитный столичный комплекс «Белград на воде», расположенный на набережной реки Сава. Первый офис IT-гиганта заработал в Белграде летом прошлого года. Локацией стал комплекс K-District.

Офис предусматривал работу 700 сотрудников, но по данным источника, в феврале в Сербии находились около 1,5 тыс. работников компании. Ожидалось, что коллектив продолжит расти, поэтому возникла необходимость в дополнительном пространстве.

Как рассказали в самом «Яндексе», сегодня в сербской столице работает хаб на 1 тыс. человек. Источник Forbes утверждает, что именно этот хаб компания намерена сделать основным офисом в Европе.

«Они хотели расширяться [в Италии], но [местные власти] не позволили им туда релоцировать [сотрудников] и попросили сократить штат», — говорит собеседник издания.

На прошлой неделе Reuters сообщил, что итальянский премьер Джорджа Мелони наложила вето на сделку стартапа Nebius по поглощению небольшой местной компании Tecnologia Intelligente Srl. Как сообщали источники, Nebius является частью международного облачного бизнеса «Яндекса». На сайте самой компании указано, что Nebius занимается внедрением внедряет облачные технологии на базе решений Yandex Cloud в Израиле, Нидерландах, Сербии и Германии.

Сегодня в Сербии функционирует «Яндекс.Такси», компания готовится запустить там доставку для бизнеса, добавляет собеседник издания. В ноябре прошлого года в «Яндексе» подтвердили планы по разделению отечественного и международного бизнеса.

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