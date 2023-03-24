Италия заблокировала сделку стартапа Nebius из-за связи с «Яндексом» — Reuters

Правительство Италии наложило вето на поглощение местной компании Tecnologia Intelligente Srl стартапом Nebius, который, по мнению итальянских властей, финансируется «Яндексом». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Nebius в прошлом месяце представили в Израиле. Компания локализует и внедряет облачные технологии на базе решений Yandex Cloud. При этом сведений о связи с российской компанией на сайте стартапа нет. Как писало издание The Bell (признано иноагентом в РФ), Nebius возглавил Роман Чернин — бывший руководитель бизнес-юнита «Геосервисы» «Яндекса». Издание обнаружило, что на общем сайте глобального Nebius «Яндекс» упоминается в качестве «корней», к которым восходит платформа. Там также указано, что Nebius работает в Нидерландах, Израиле, Германии и Сербии.

По данным Reuters, администрация итальянского премьера Джорджи Мелони наложила вето на поглощение стартапом локальной компании Tecnologia Intelligente Srl именно из-за связей с российским «Яндексом». Это первый такой случай с момента вступления политика в должность. Мелони задействовала так называемое правило «золотой силы». Оно существует в Италии для блокировки нежелательных проектов в стратегически важных сферах, например, в энергетике или телекоммуникациях.

По первоначальному плану сделки, голландская Nebius должна была поглотить небольшую Tecnologia Intelligente Srl, основанную близким к бывшему итальянскому премьеру бизнесменом.

По словам одного из источников издания, Nebius должна стать частью новой международной компании после завершения реструктуризации «Яндекса».

В ноябре прошлого года в российской компании подтвердили планы по разделению отечественного и международного бизнеса.

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