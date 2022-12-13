Сеть Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ

В профиле компании на HeadHunter опубликованы вакансии менеджеров, руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике. В их обязанности входит руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка и поддержание ассортиментной и ценовой политики, размещение и сопровождение заказов у поставщиков страны, сообщил «Коммерсантъ».

Представители сети сказали, что всегда рассматривают варианты развития бизнеса, но комментировать выход на рынок ОАЭ отказались.

В третьем квартале открылось 195 магазинов, из них лишь 29 пришлось на франшизу. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что сеть, выходя на рынок ОАЭ, будет открывать магазины без привлечения партнеров.

Fix Price управляет сетью магазинов фиксированных цен. Ритейлер основан в 2007 году, в настоящее время работает на рынках России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. В четырех последних странах магазины сети работают только по франчайзинговой модели.

В марте 2021 года компания провела IPO в Лондоне и в Москве, цена размещения составила $9,75 за акцию. Капитал Fix Price разделен на 850 млн акций. Одна акция равна одной GDR.

Выручка Fix Price Group в третьем квартале 2022 года выросла на 21,2% в годовом выражении, до 70,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,7%, до 7 млрд рублей.

До конца 2025 года Fix Price планирует инвестировать примерно 15-16 млрд рублей в развитие логистики и складов. За этот срок компания намерена в два раза увеличить свои складские площади.

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