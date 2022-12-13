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Сеть Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price запланировала выход на рынок ОАЭ. Большую часть товаров компания закупает в Китае.

Сеть Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ

В профиле компании на HeadHunter опубликованы вакансии менеджеров, руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике. В их обязанности входит руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка и поддержание ассортиментной и ценовой политики, размещение и сопровождение заказов у поставщиков страны, сообщил «Коммерсантъ».

Представители сети сказали, что всегда рассматривают варианты развития бизнеса, но комментировать выход на рынок ОАЭ отказались.

В третьем квартале открылось 195 магазинов, из них лишь 29 пришлось на франшизу. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что сеть, выходя на рынок ОАЭ, будет открывать магазины без привлечения партнеров.

  • Fix Price управляет сетью магазинов фиксированных цен. Ритейлер основан в 2007 году, в настоящее время работает на рынках России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. В четырех последних странах магазины сети работают только по франчайзинговой модели.
  • В марте 2021 года компания провела IPO в Лондоне и в Москве, цена размещения составила $9,75 за акцию. Капитал Fix Price разделен на 850 млн акций. Одна акция равна одной GDR.
  • Выручка Fix Price Group в третьем квартале 2022 года выросла на 21,2% в годовом выражении, до 70,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,7%, до 7 млрд рублей. 
  • До конца 2025 года Fix Price планирует инвестировать примерно 15-16 млрд рублей в развитие логистики и складов. За этот срок компания намерена в два раза увеличить свои складские площади.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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