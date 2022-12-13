Сеть Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price запланировала выход на рынок ОАЭ. Большую часть товаров компания закупает в Китае.
В профиле компании на HeadHunter опубликованы вакансии менеджеров, руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике. В их обязанности входит руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка и поддержание ассортиментной и ценовой политики, размещение и сопровождение заказов у поставщиков страны, сообщил «Коммерсантъ».
Представители сети сказали, что всегда рассматривают варианты развития бизнеса, но комментировать выход на рынок ОАЭ отказались.
В третьем квартале открылось 195 магазинов, из них лишь 29 пришлось на франшизу. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что сеть, выходя на рынок ОАЭ, будет открывать магазины без привлечения партнеров.
- Fix Price управляет сетью магазинов фиксированных цен. Ритейлер основан в 2007 году, в настоящее время работает на рынках России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. В четырех последних странах магазины сети работают только по франчайзинговой модели.
- В марте 2021 года компания провела IPO в Лондоне и в Москве, цена размещения составила $9,75 за акцию. Капитал Fix Price разделен на 850 млн акций. Одна акция равна одной GDR.
- Выручка Fix Price Group в третьем квартале 2022 года выросла на 21,2% в годовом выражении, до 70,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,7%, до 7 млрд рублей.
- До конца 2025 года Fix Price планирует инвестировать примерно 15-16 млрд рублей в развитие логистики и складов. За этот срок компания намерена в два раза увеличить свои складские площади.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Найти квартиру в ОАЭ для сдачи и продажи: как выбрать район и не нарваться на мошенников
- 2 Сообщества предпринимателей и инвесторов в ОАЭ
- 3 Выбор региона, регистрация компании и открытие счета — как предприниматель перевозил бизнес в Дубай
- 4 Налогообложение в ОАЭ в 2022 году
- 5 Азия, США, ОАЭ и другие: как выходить на международные рынки в новых условиях
ВОЗМОЖНОСТИ
13 декабря 2022
14 декабря 2022
18 декабря 2022