Оптовый обменный пункт валюты, переводы денег с указанием ИНН, косметика для отелей: главное 18 мая

Карина Пардаева
Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе, «Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты, отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7–15% год к году и другие события 18 мая.
Оптовый обменный пункт валюты, переводы денег с указанием ИНН, косметика для отелей: главное 18 маяКарина Пардаева
Россия
- Правительство РФ попросили подготовить запрет на движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России, пишут «Известия».
Финансы
- Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
- «Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты. Там можно продать или купить не менее $100 тыс. или эквивалентной суммы евро. Курс продаж доллара и евро здесь ниже на 1–2%.
- Несколько российских банков заинтересованы в открытии филиалов на Кубе, три из них уже подали соответствующие заявки в ЦБ республики, пишет ТАСС.
Бизнес
- Производитель вин «Абрау-Дюрсо» запустил производство мыла, гелей для душа и другой косметики для отелей. Сначала продукцию протекстируют в собственной гостинице Abrau Light Resort & SPA.
- В первом квартале 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7–15% год к году, выяснил «Коммерсантъ».
Технологии и сервисы
- Минцифры разрабатывает законопроект для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры. Проект документа уже согласовали, в ближайшее время его внесут в Госдуму.
Фото на обложке: Ekaterina_Minaeva /
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