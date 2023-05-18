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Оптовый обменный пункт валюты, переводы денег с указанием ИНН, косметика для отелей: главное 18 мая

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе, «Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты, отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7–15% год к году и другие события 18 мая.

Оптовый обменный пункт валюты, переводы денег с указанием ИНН, косметика для отелей: главное 18 мая

Россия

  • Правительство РФ попросили подготовить запрет на движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России, пишут «Известия».

Финансы

  • Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
  • «Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты. Там можно продать или купить не менее $100 тыс. или эквивалентной суммы евро. Курс продаж доллара и евро здесь ниже на  1–2%.
  • Несколько российских банков заинтересованы в открытии филиалов на Кубе, три из них уже подали соответствующие заявки в ЦБ республики, пишет ТАСС.

Бизнес

  • Производитель вин «Абрау-Дюрсо» запустил производство мыла, гелей для душа и другой косметики для отелей. Сначала продукцию протекстируют в собственной гостинице Abrau Light Resort & SPA.
  •  В первом квартале 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7–15% год к году, выяснил «Коммерсантъ».

Технологии и сервисы

  • Минцифры разрабатывает законопроект для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры. Проект документа уже согласовали, в ближайшее время его внесут в Госдуму.

Фото на обложке: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock

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