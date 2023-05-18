Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе, «Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты, отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7–15% год к году и другие события 18 мая.

Оптовый обменный пункт валюты, переводы денег с указанием ИНН, косметика для отелей: главное 18 мая