Производитель вин «Абрау-Дюрсо» запустил производство косметики для отелей

Производитель вин «Абрау-Дюрсо» запустил производство мыла, гелей для душа и другой косметики для отелей. Сначала продукцию протекстируют в собственной гостинице Abrau Light Resort & SPA, которая начнет работу 1 августа.

В дальнейшем компания планируют вывести свою продукцию на широкий рынок, сообщил «Ведомостям» представитель «Абрау-Дюрсо».

В начале 2022 года «Абрау-Дюрсо» запустил первую косметическую линейку для ухода за кожей лица. В наборах были масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ. Особенностью продукции была биоразлогаемая упаковка, которую производила финская Sulapac. Но после начала спецоперации России на Украине эта компания прекратила работу с российскими контрагентами. Перезапустить производство косметики удалось только в декабре.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что у косметики для сегмента HoReCa есть потенциал роста — примерно 30 млрд рублей в среднесрочной перспективе и это достаточно значимый сегмент рынка.

Он предположил, что «Абрау-Дюрсо» будет сложно занять серьезные позиции, но перспектива есть, тем более что у компании есть свое сырье — масло из виноградной косточки и т. д.

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