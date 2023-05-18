Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за I квартал года

Сбербанк получил в I квартале 2023 года рекордную прибыль по МФСО, она составила 357,2 млрд рублей.

«Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%», — приводятся на сайте организации слова президента Сбербанка Германа Грефа.

По итогам I квартала, собственные средства банка увеличились до 6,1 тлрн рублей — рост на 5,8%. Совокупный портфель за первые три месяца года увеличился на 4,5%. Рост обеспечил розничный сегмент расширения кредитования малого и среднего предпринимательства, уточняется в отчете банка.

Розничный кредитный портфель по результатам января-марта составил 13 трлн руб. (+4,4%). С начала 2023 года было выдано свыше 1,5 трлн руб. розничных кредитов.

В марте кредитная организация отчиталась о финансовых показателях по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль сократилась в 4,5 раза, достигнув лишь 270,5 млрд рублей против 1,24 трлн рублей в 2021 году.

В апреле акционеры Сбербанка рекомендовали выплатить рекордные в истории кредитной организации дивиденды в размере 25 рублей за акцию.

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