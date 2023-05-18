Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за I квартал года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сбербанк получил в I квартале 2023 года рекордную прибыль по МФСО, она составила 357,2 млрд рублей.

Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за I квартал года

«Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%», — приводятся на сайте организации слова президента Сбербанка Германа Грефа.

По итогам I квартала, собственные средства банка увеличились до 6,1 тлрн рублей — рост на 5,8%. Совокупный портфель за первые три месяца года увеличился на 4,5%. Рост обеспечил розничный сегмент расширения кредитования малого и среднего предпринимательства, уточняется в отчете банка.

Розничный кредитный портфель по результатам января-марта составил 13 трлн руб. (+4,4%). С начала 2023 года было выдано свыше 1,5 трлн руб. розничных кредитов.

В марте кредитная организация отчиталась о финансовых показателях по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль сократилась в 4,5 раза, достигнув лишь 270,5 млрд рублей против 1,24 трлн рублей в 2021 году.

В апреле акционеры Сбербанка рекомендовали выплатить рекордные в истории кредитной организации дивиденды в размере 25 рублей за акцию.

Фото на обложке: Konstantin Lenkov / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Оптовый обменный пункт валюты, переводы денег с указанием ИНН, косметика для отелей: главное 18 мая
  2. 2 Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода
  3. 3 «Совкомбанк» запустил валютный обменник крупных сумм
  4. 4 ВТБ открыл филиал в Иране
  5. 5 Брокер «Финам» планирует предоставить россиянам доступ к рынкам Латинской Америки и Южной Кореи

ВОЗМОЖНОСТИ

19 мая 2023

Грант на приобретение оборудования

19 мая 2023

H-CAMP Artificial Intelligence

19 мая 2023

Грант на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования

Все ВОЗМОЖНОСТИ