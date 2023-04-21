Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды в размере 25 рублей за акцию

Акционеры Сбербанка проголосовали за выплату рекордных в истории банка дивидендов по итогам 2022 года. Для этого банк выделит 565 млрд рублей. Это вдвое больше, чем чистая прибыль организации за прошлый год.

Акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 25 рублей за акцию.

«Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов", — сказал министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

В марте кредитная организация отчиталась о финансовых показателях по МСФО. Чистая прибыль в 2022 году сократилась в 4,5 раза, достигнув лишь 270,5 млрд рублей против 1,24 трлн рублей в 2021 году.

При этом Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию.

Ранее финансовую отчетность опубликовал ВТБ, убытки по РСБУ составили 760 млрд рублей, по МСФО — 613 млрд рублей. В банке будут рекомендовать инвесторам не ожидать больших дивидендов даже по итогам 2023 года.

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