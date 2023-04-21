Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды в размере 25 рублей за акцию

Акционеры Сбербанка проголосовали за выплату рекордных в истории банка дивидендов по итогам 2022 года. Для этого банк выделит 565 млрд рублей. Это вдвое больше, чем чистая прибыль организации за прошлый год.
Акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 25 рублей за акцию.
«Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов", — сказал министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».
В марте кредитная организация отчиталась о финансовых показателях по МСФО. Чистая прибыль в 2022 году сократилась в 4,5 раза, достигнув лишь 270,5 млрд рублей против 1,24 трлн рублей в 2021 году.
При этом Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию.
Ранее финансовую отчетность опубликовал ВТБ, убытки по РСБУ составили 760 млрд рублей, по МСФО — 613 млрд рублей. В банке будут рекомендовать инвесторам не ожидать больших дивидендов даже по итогам 2023 года.
Фото на обложке: Konstantin Lenkov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 У рейтингового агентства Fitch требуют вернуть деньги, инвестиции в рекламные технологии: главное 21 апреля
- 2 Покидающие РФ компании могут обязать заплатить «чрезвычайный налог» наряду с российскими
- 3 Срочный вклад в индийских рупиях, операторы связи жалуются на рост затрат: главное 20 апреля
- 4 Стратегия ценообразования — что это такое и ее методы
- 5 Как разработать финансовую модель для стартапа?
ВОЗМОЖНОСТИ
21 апреля 2023
22 апреля 2023
22 апреля 2023
22 апреля 2023
23 апреля 2023