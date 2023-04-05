Акции ВТБ подешевели на 7% на новости о возможной отмене дивидендов

Акции ВТБ на Мосбирже 5 апреля дешевеют на 7%, свидетельствуют данные площадки. Обрушение связывают с сообщением о возможной рекомендации топ-менеджеров кредитной организации отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.

В среду, 5 апреля, ВТБ впервые после внесения в санкционные списки вернулся к раскрытию финансовых показателей. Так, по РСБУ ВТБ отразил почти 760 млрд рублей чистого убытка, по МСФО чистый убыток составил 613 млрд руб.

После этого заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов рекомендовал розничным не ожидать больших дивидендов даже по итогам 2023 года, который должен стать прибыльным.

Ранее глава банка Андрей Костин заявил, что по результатам первого квартала текущего года ожидается рекордная прибыль.

Так, Пьянов пояснил, что ограничения в выплате могут быть связаны с тем, что кредитная организация направит все ресурсы на восстановление капитала

Ранее акции ВТБ резко выросли на новости о намерении опубликовать финансовые показатели.