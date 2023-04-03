Акции ВТБ выросли почти на 5% на новости о раскрытии отчетности

Акции ВТБ на Московской бирже подскочили на 4,7% на новости о том, что кредитная организация раскроет отчетность по РСБУ и некоторые показатели по МСФО.
Опубликовать результаты ВТБ планирует 5 апреля. После заявления банка его акции подорожали на 4,7%, до 1,9 копейки.
В марте прошлого года Банк России разрешил банковскому сектору продлевать сроки публикации отчетности. Осенью в ЦБ заявили, что к раскрытию показателей по крайней мере по РСБУ предстоит вернуться в 2023 году.
ВТБ находится под западными санкциями и за 2022 год не публиковал свои результаты. При этом известно, что прошлый год кредитная организация завершила с убытками. Однако как отмечал ранее глава банка Андрей Костин, в первом квартале текущего года ожидается рекордная прибыль.
В декабре ВТБ завершил сделку по покупке «Открытия».
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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