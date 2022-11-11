Банк России возобновит публикацию финансовой отчетности банковского сектора

Центробанк намерен возобновить раскрытие финансовых показателей банковского сектора. Итоги 2022 года точно будут опубликованы, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Весной кредитным организациям разрешили продлевать сроки раскрытия финансовой отчетности.

«Мы, наверное, будем переходить к более полному раскрытию [информации о развитии банковского сектора]», — сказал Данилов журналистам на форуме Finopolis, его цитирует «Интерфакс».

Он уточнил, что публикация отчетности по РСБУ станет обязательной в то время, как раскрытие по МСФО могут оставить на выбор банков.

По словам Данилова, пока неясно, будут ли опубликованы данные первых 10 месяцев, однако итоги по всему 2022 году точно обнародуют.

Кроме того, Банк России вернется к ежемесячной публикации оборотной ведомости по счетам бухучета. При этом, отмечает Данилов, в документах не будет деталей, которые могли бы усилить санкционные риски. В частности, не потребуется раскрывать информацию о резидентах или нерезидентах.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф впервые с начала кризиса рассказал о финансовых результатах кредитной организации. По итогам первых 10 месяцев года чистая прибыль составила около 50 млрд рублей, что почти в 20 раз меньше показателей 2021 года за аналогичный период. При этом Греф отметил, что бизнес демонстрирует хороший рост. По словам председателя правления банка, объем выдачи кредитов вернулся на докризисный уровень.

Как отмечал ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, убытки российских банков за первое полугодие 2022 года составили 1,5 трлн рублей.

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