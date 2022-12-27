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Банк России закрыл сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России завершил сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ, говорится в сообщении регулятора.

Банк России закрыл сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ

«Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций "ФК Открытие" в полном объеме», — сообщил финансовый регулятор. 100% акций «Открытия» переданы ВТБ.

Совет директоров Банка России 22 декабря сообщил о решении продать «ФК Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей. Как сообщалось, покупатель оплатит акции деньгами (более 233 млрд рублей) и облигациями федерального займа (на 106,87 млрд рублей).

«Открытие» после сделки и ухода нынешнего предправления Михаила Задорнова с января 2023 года возглавит бывший зампред ЦБ и экс-глава «Юникредит банка» Михаил Алексеев.

Банк России стал собственником «Открытия» в 2017 году, санировав его с привлечением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). На это фонд выделил 456 млрд рублей.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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