Банк России продаст ВТБ «Открытие» за 340 млрд рублей

Стороны уже заключили договор, в соответствии с которым цена сделки составит 340 млрд рублей.

Независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость акций в диапазоне 328–374 млрд рублей.

Акции будут оплачены деньгами в размере 233 млрд 126,9 млн рублей и облигациями федерального займа, стоимость которых составляет 106 млрд 873,1 млн рублей.

Право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года.

Банк России стал собственником «Открытия» в 2017 году, санировав его с привлечением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). На это фонд выделил 456 млрд рублей.