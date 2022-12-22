Банк России продаст ВТБ «Открытие» за 340 млрд рублей

Совет директоров Банка России принял решение продать ВТБ 100% акций «ФК Открытие», говорится в сообщении ЦБ.
Стороны уже заключили договор, в соответствии с которым цена сделки составит 340 млрд рублей.
Независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость акций в диапазоне 328–374 млрд рублей.
Акции будут оплачены деньгами в размере 233 млрд 126,9 млн рублей и облигациями федерального займа, стоимость которых составляет 106 млрд 873,1 млн рублей.
Право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года.
Банк России стал собственником «Открытия» в 2017 году, санировав его с привлечением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). На это фонд выделил 456 млрд рублей.
Фото на обложке: Starikov Pavel /
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