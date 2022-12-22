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Банк России продаст ВТБ «Открытие» за 340 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет директоров Банка России принял решение продать ВТБ 100% акций «ФК Открытие», говорится в сообщении ЦБ.

Банк России продаст ВТБ «Открытие» за 340 млрд рублей

Стороны уже заключили договор, в соответствии с которым цена сделки составит 340 млрд рублей.

Независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость акций в диапазоне 328–374 млрд рублей.

Акции будут оплачены деньгами в размере 233 млрд 126,9 млн рублей и облигациями федерального займа, стоимость которых  составляет 106 млрд 873,1 млн рублей.

Право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года. 

Банк России стал собственником «Открытия» в 2017 году, санировав его с привлечением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). На это фонд выделил 456 млрд рублей.

Фото на обложке: Starikov Pavel / Shutterstock

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