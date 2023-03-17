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Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Наблюдательный совет Сбербанка дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию. По текущим ценам дивидендная доходность составляет свыше 13%.

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды

Всего банком будет выплачено 565 млрд рублей, это рекордная сумма.

На фоне этого объявления обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи за несколько минут подорожали на 8,37% — до 190,06 на 14:03 мск. Привилегированные акции прибавили 7,42%, до 187 рублей. 

На пике стоимость обыкновенных акций поднималась до 193,66 рубля (рост на 10,4%), префов — до 193,64 рубля (на 11,28%).

Учитывая, что государств владеет 50% плюс одна акция Сбербанка, в бюджет в рамках выплаты дивидендов поступит 282,5 млрд рублей.

Предыдущий рекорд по размеру дивидендов Сбербанка зафиксирован по итогам 2019 года — тогда банк направил на выплату акционерам 422,4 млрд рублей, или 18,7 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Банк повторил этот рекорд при выплате дивидендов за 2020 год — 422,4 млрд рублей.

В прошлом году банк решил отказаться от выплаты дивидендов на фоне рекомендаций Банка России.

Фото на обложке: Konstantin Aksenov / Shutterstock

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