Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию. По текущим ценам дивидендная доходность составляет свыше 13%.

Всего банком будет выплачено 565 млрд рублей, это рекордная сумма.

На фоне этого объявления обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи за несколько минут подорожали на 8,37% — до 190,06 на 14:03 мск. Привилегированные акции прибавили 7,42%, до 187 рублей.

На пике стоимость обыкновенных акций поднималась до 193,66 рубля (рост на 10,4%), префов — до 193,64 рубля (на 11,28%).

Учитывая, что государств владеет 50% плюс одна акция Сбербанка, в бюджет в рамках выплаты дивидендов поступит 282,5 млрд рублей.

Предыдущий рекорд по размеру дивидендов Сбербанка зафиксирован по итогам 2019 года — тогда банк направил на выплату акционерам 422,4 млрд рублей, или 18,7 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Банк повторил этот рекорд при выплате дивидендов за 2020 год — 422,4 млрд рублей.

В прошлом году банк решил отказаться от выплаты дивидендов на фоне рекомендаций Банка России.

Фото на обложке: Konstantin Aksenov / Shutterstock