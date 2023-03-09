Сбербанк отчитался о падении годовой прибыли в 4,5 раза

Чистая годовая прибыль крупнейшего российского банка в 2022 году упала в 4,5 раза. В Сбербанке отчитались, что по итогам прошлого года получили прибыль в 270,5 млрд рублей против 1,24 трлн рублей в 2021 году. Глава Сбербанка Герман Греф назвал 2022 год сложнейшим для банковского сектора.

Крупнейший банк России опубликовал финансовую отчетность по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за 2022 год.

По итогам года чистая прибыль Сбербанка рухнула в 4,5 раза – с 1,24 трлн рублей до 270,5 млрд рублей. Прибыль на одну обыкновенную акцию снизилась с 56,98 рублей до 12,39 рублей. Показатель рентабельности капитала упал на 19 процентных пунктов – с 24,2% до 5,2%.

По данным из финотчета, чистые комиссионные доходы Сбербанка выросли на 15,4% до 697,1 млрд рублей. Процентные доходы увеличились на 6,6% до 1,87 трлн рублей. Физических лиц-клиентов банка стало на 2,9% больше – всего 106,7 млн человек.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что 2022 год был сложнейшим для банковского сектора страны. По ожиданиям Грефа, темп роста ВВП России в 2023 составит около нуля, а инфляция по итогам года достигнет 5-6%.

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