Герман Греф спрогнозировал инфляцию на уровне 5-6% в 2023 году

В текущем году темп роста ВВП в России будут нулевым, а ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф.

По его оценка , в текущем году инфляция составит 5-6%, такой уровень будет поддерживать повышение зарплат и снижение безработицы. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за 2022 год число безработных в РФ снизилось почти на 30%.

«Темп роста ВВП, по нашим ожиданиям, в этом году будет около нуля. Инфляция, по нашим оценкам, будет в диапазоне 5-6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы, восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты», — сказал Греф во время телефонной конференции для аналитиков и инвесторов, его цитируют «Ведомости».

Он добавил, что ЦБ, вероятнее всего, не будет понижать ключевую ставку, чтобы не спровоцировать рост инфляции. Возвращение ставки на прежний уровень будет происходить постепенно, утверждает Греф. К нейтральному диапазону планируется вернуться уже в 2025 году.

В феврале Банк России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. До этого ЦБ шесть раз подряд понижал ее.

По оценке Грефа, в конце 2023 года кредиты юридических лиц в банковском секторе вырастут на 12%. Кредиты физлиц вырастут примерно на столько же, 11-13%. Кроме того, рост депозитов ожидается на уровне 18-20%. Средства физлиц могут вырасти на 9%.

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