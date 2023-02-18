За 2022 год безработица в России снизилась почти на 30%

В 2022 году общее число зарегистрированных безработных в стране снизилось почти на 30% по сравнению с 2021 годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

По состоянию на конец прошлого года их было 564 тыс. человек. При этом время на поиск работы увеличилось, в среднем россияне находят подходящие вакансии за 4,6 месяца. В 2021 году гражданам РФ требовалось 4,3 месяца.

«По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тыс. и составляет 559 тыс. человек», — добавила вице-премьер.

Что касается ситуации в отдельно взятых регионах, с марта 2022 года уровень безработицы вырос в 13 областях. В частности, это Алтайский край, Ленобласть, Петербург и Кемеровская область, а также Республика Хакасия. В 68 регионах число безработных сократилось, еще в четырех ситуация осталась прежней.

По состоянию на ноябрь 2022 года в России было 2,7 млн безработных. Такая статистика оказалась рекордной и обновила исторический минимум. В начале февраля общее число безработных снизилось до 548 тыс. человек.

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