Власти Москвы оценили число потенциальных безработных в столице

Московские власти оценили число потенциальных безработных в столице из-за ухода или приостановки деятельности зарубежных компаний. Примерно 200 тыс. сотрудников могут из-за этого лишиться работы. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На прошлой неделе мэрия утвердила программу поддержки работников, находящихся на грани увольнения. На ее реализацию выделят 3,36 млрд рублей.

И в первую очередь программа направлена на поддержку сотрудников зарубежных компаний, которые приостановили свою деятельность в России.

Во время простоя администрация предложила организовать временные работы: комплектование архивов, ремонт оборудования и другие работы, выполняя которые сотрудники будут получать дополнительный доход.

Для уволенных, но еще не трудоустроенных сотрудников, организуют общественные работы. Предприятия, которые занимаются массовым трансфером сотрудников, смогут получить средства на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам.

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