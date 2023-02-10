Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России вынес первое решение по ключевой ставке в 2023 году — регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ. В декабре и октябре 2022 года регулятор держал ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, а до этого она понижалась шесть раз подряд.
«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ в очередной раз озвучил прогноз, согласно которому годовая инфляция составит
Рынок также прогнозировал сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. Аналитик долгового рынка «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский в своем прогнозе отмечал, что инфляция по итогам 2022 года остановилась у отметки 11,92% г/г, «что можно считать положительным достижением на фоне трансформации экономики».
«В течение 2–4 кварталов 2022 года мы стали наблюдать факторы, оказавшие существенный дезинфляционный эффект: укрепление курса рубля, оперативное снижение ключевой ставки (в несколько раундов), рекордный урожай и снижение потребительской активности населения. Похожие тенденции сохраняются и в этом году», — отметил Паевский.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 17 марта.
Фото на обложке: Aleksei Ignatov /
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