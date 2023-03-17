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Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Текущий показатель ключевой ставки держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд.

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Аналитики также прогнозировали ключевую ставку на уровне 7,5%. БКС не ожидал изменений, а в «РСХБ Управление Активами» допустили как сохранение показателя, так и не не исключили вероятность, что регулятор символично повысит ее на 25 базисных пункта — до 7,75%.

  • ЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5–7% в 2023 году и 4% в 2024 году.
  • Регулятор указал, что существуют проинфляционные риски со стороны рынка труда. «Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат», — говорится в сообщении ЦБ.
  • Текущие темпы прироста цен ЦБ оценивает как умеренные. Инфляционные ожидания населения снизились, но все еще остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания бизнеса.
  • По данным регулятора, деловая и потребительская активность продолжает восстанавливаться.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 28 апреля. 

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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