Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Текущий показатель ключевой ставки держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд.

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Аналитики также прогнозировали ключевую ставку на уровне 7,5%. БКС не ожидал изменений, а в «РСХБ Управление Активами» допустили как сохранение показателя, так и не не исключили вероятность, что регулятор символично повысит ее на 25 базисных пункта — до 7,75%.

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5–7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

в 2023 году и 4% в 2024 году. Регулятор указал, что существуют проинфляционные риски со стороны рынка труда. «Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат», — говорится в сообщении ЦБ.

Текущие темпы прироста цен ЦБ оценивает как умеренные. Инфляционные ожидания населения снизились, но все еще остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания бизнеса.

По данным регулятора, деловая и потребительская активность продолжает восстанавливаться.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 28 апреля.

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