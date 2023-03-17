Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Текущий показатель ключевой ставки держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд.
Аналитики также прогнозировали ключевую ставку на уровне 7,5%. БКС не ожидал изменений, а в «РСХБ Управление Активами» допустили как сохранение показателя, так и не не исключили вероятность, что регулятор символично повысит ее на 25 базисных пункта — до 7,75%.
- ЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне
5–7%в 2023 году и 4% в 2024 году.
- Регулятор указал, что существуют проинфляционные риски со стороны рынка труда. «Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат», — говорится в сообщении ЦБ.
- Текущие темпы прироста цен ЦБ оценивает как умеренные. Инфляционные ожидания населения снизились, но все еще остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания бизнеса.
- По данным регулятора, деловая и потребительская активность продолжает восстанавливаться.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 28 апреля.
Фото на обложке: Mistervlad /
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