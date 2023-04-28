Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. ЦБ сохраняет это значение пятый раз подряд.

Аналитики также полагали, что Центробанк оставит ключевую ставку на текущем уровне.

«Даже незначительный рост ставки (на 50 б.п.) может ощутимо повлиять на спрос на кредитные ресурсы, в особенности со стороны предприятий в чувствительных отраслях экономики (тяжелая промышленность, жилищное строительство, сельское хозяйство и др.)», — прогнозировал аналитик долгового рынка «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.

Текущий показатель ключевой ставки — 7,5% — держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд.

ЦБ отмечает, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но «остаются умеренными». Инфляционные ожидания населения снизились.

Регулятор в условиях постепенного увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях сообщил, что оценит возможность повысить ставку, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% в 2024 году и далее.

По прогнозу ЦБ, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. В базовом сценарии регулятор прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5–2% и 0,5–2,5% в 2024 году. ЦБ поясняет, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ожидается рост ВВП с темпами 1,5–2,5%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 9 июня.

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