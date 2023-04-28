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Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. ЦБ сохраняет это значение пятый раз подряд.

Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Аналитики также полагали, что Центробанк оставит ключевую ставку на текущем уровне.

«Даже незначительный рост ставки (на 50 б.п.) может ощутимо повлиять на спрос на кредитные ресурсы, в особенности со стороны предприятий в чувствительных отраслях экономики (тяжелая промышленность, жилищное строительство, сельское хозяйство и др.)», — прогнозировал аналитик долгового рынка «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.

Текущий показатель ключевой ставки — 7,5% — держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд.

  • ЦБ отмечает, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но «остаются умеренными». Инфляционные ожидания населения снизились. 
  • Регулятор в условиях постепенного увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях сообщил, что оценит возможность повысить ставку, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% в 2024 году и далее.
  • По прогнозу ЦБ, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
  • В базовом сценарии регулятор прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5–2% и 0,5–2,5% в 2024 году. ЦБ поясняет, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ожидается рост ВВП с темпами 1,5–2,5%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 9 июня. 

Фото на обложке: Aleksei Ignatov / Shutterstock

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