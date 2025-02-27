Количество активных селлеров Ozon за год увеличилось на треть

За 2024 года количество активных селлеров на маркетплейсе Ozon выросло на треть и составило 600 тыс., сообщается в неаудированном финансовом отчете Ozon Holdings PLC за четвертый квартал и полный 2024 год. Согласно ему, число покупателей выросло на 10,5 млн, до 56,5 млн человек.

«Каждую минуту 2024 года мы доставляли почти 3 тыс. заказов, за год вышло 1,5 млрд. А чтобы посылки приезжали еще быстрее, нарастили инфраструктуру в 1,5 раза — теперь это 3,5 млн кв. м складов по всей стране», — говорится в Telegram-канале маркетплейса.

Выручка компании в 2024 году составила 615,7 мдрд рублей (+45% к 2023 году), за последний квартал ― 216,6 млрд рублей (+69% к аналогичному периоду 2023 года). Валовая прибыль за год составила 99,9 млрд рублей (+126%), за октябрь-декабрь — 35,7 млрд рублей (+164%).

EBITDA в прошлом году стала рекордной за все время — 40 млрд рублей. Положительная динамика наблюдалась как в секторе e-commerce, так и в финтехе. Оборот «вырос на 64%, до 2,9 трлн рублей, а у продавцов, по традиции, еще быстрее ― в 1,7 раза», добавили в компании.

Ранее Ozon занял вторую строчку в рейтинге Forbes крупнейших компаний Рунета, обогнав своего основного конкурента — объединенную компанию Wildberries и Russ. Издание оценило стоимость Ozon в $8 млрд, а «РВБ» — в $6,6 млрд.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объяснил успех Ozon тем, что компания опережает конкурента в сфере финтеха и по объему продаж рекламы. «Wildberries позже начала развивать это направление и даже с учетом объединения с Russ все еще значимо уступает Ozon в этом показателе», — отметил эксперт.

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