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Количество активных селлеров Ozon за год увеличилось на треть

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

За 2024 года количество активных селлеров на маркетплейсе Ozon выросло на треть и составило 600 тыс., сообщается в неаудированном финансовом отчете Ozon Holdings PLC за четвертый квартал и полный 2024 год. Согласно ему, число покупателей выросло на 10,5 млн, до 56,5 млн человек.

Количество активных селлеров Ozon за год увеличилось на треть
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«Каждую минуту 2024 года мы доставляли почти 3 тыс. заказов, за год вышло 1,5 млрд. А чтобы посылки приезжали еще быстрее, нарастили инфраструктуру в 1,5 раза — теперь это 3,5 млн кв. м складов по всей стране», — говорится в Telegram-канале маркетплейса.

Выручка компании в 2024 году составила 615,7 мдрд рублей (+45% к 2023 году), за последний квартал ― 216,6 млрд рублей (+69% к аналогичному периоду 2023 года). Валовая прибыль за год составила 99,9 млрд рублей (+126%), за октябрь-декабрь — 35,7 млрд рублей (+164%).

EBITDA в прошлом году стала рекордной за все время — 40 млрд рублей. Положительная динамика наблюдалась как в секторе e-commerce, так и в финтехе. Оборот «вырос на 64%, до 2,9 трлн рублей, а у продавцов, по традиции, еще быстрее ― в 1,7 раза», добавили в компании.

  • Ранее Ozon занял вторую строчку в рейтинге Forbes крупнейших компаний Рунета, обогнав своего основного конкурента — объединенную компанию Wildberries и Russ. Издание оценило стоимость Ozon в $8 млрд, а «РВБ» — в $6,6 млрд.
  • Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объяснил успех Ozon тем, что компания опережает конкурента в сфере финтеха и по объему продаж рекламы. «Wildberries позже начала развивать это направление и даже с учетом объединения с Russ все еще значимо уступает Ozon в этом показателе», — отметил эксперт.

Фото на обложке: Mashha / Shutterstock / FOTODOM

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