Ozon обогнал Wildberries в рейтинге самых дорогих компаний Рунета

Ozon занял второе место в рейтинге Forbes крупнейших компаний Рунета за 2025 год. Маркетплейс обошел в нем своего главного конкурента Wildberries, который в прошлом году объединился с оператором рекламы Russ в компанию «РВБ».

Издание оценило стоимость Ozon в $8 млрд, а объединенной компании «РВБ» — в $6,6 млрд. Первое место в рейтинге занял «Яндекс» с оценкой в $16,4 млрд. Четвертую строчку занял сервис объявлений «Авито» ($4,6 млрд), пятую — разработчик программного обеспечения Cloud.ru ($2,3 млрд).

Хотя Ozon вышел на второе место по стоимости, компания продолжает генерировать убытки. Как пишет Forbes, по итогам 2023 года чистый убыток маркетплейса снизился, но составил 42,7 млрд рублей. За 2024 год компания еще не отчитывалась. Товарооборот Wildberries, по оценкам Infoline, в 2024 году вырос почти на 52% и составил около 3,75 трлн рублей, отмечает издание.

Затяжной маневр. В рейтинге 2024 года Ozon уже догонял конкурента. Тогда Wildberries осталась на втором месте с оценкой $7,2 млрд, а Ozon издание оценило в $7 млрд. Forbes писал, что 2023 год и начало 2024-го оказались для Wildberries неудачными: компания столкнулась с забастовками владельцев пунктов выдачи, а из-за пожара на складе в Шушарах потеряла минимум 10 млрд рублей. Оzon при этом наращивал объемы продаж, а капитализация компании прибавила 35%.

Как составляли рейтинг? В него вошли компании, выручка которых формируется в интернете. Авторы рейтинга запрашивали финансовые показатели и оценивали капитализацию 60 российских интернет-компаний, сравнивая их с публичными российскими и западными аналогами. Представитель Wildberries на вопрос о том, насколько оценка Forbes близка к действительности, заявил RB.RU, что компания «не участвовала в составлении рейтинга и не предоставляла никаких данных для корректных расчетов». В Ozon на запрос не ответили.

Контекст. Новая оценка стоимости Wildberries — первая после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ и отстранения от управления сооснователя компании Владислава Бакальчука. Бизнесмен прокомментировал рейтинг Forbes в Telegram: «Wildberries был машиной, работавшей на победу, а теперь это просто история о том, как потерять рынок за несколько месяцев».

Wildberries начал уступать Ozon популярность среди новых продавцов, работающих на маркетплейсах, еще весной 2023 года, писал «Коммерсантъ» со ссылкой данные Tinkoff Data (сейчас — T‑Data). В январе 2023 года доля таких селлеров на Wildberries составила 41% — против 76% в августе 2022 года. У Ozon за тот же период показатель вырос с 16% до 47%. Эксперты предположили, что селлеры стали чаще выбирать Ozon после того, как Wildberries ввел комиссию за регистрацию, а затем увеличил ее до 30 тыс. рублей.

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