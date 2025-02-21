Эксперт объяснил, как Ozon смог обогнать Wildberries в рейтинге крупнейших компаний Рунета

Ozon обогнал Wildberries в рейтинге Forbes крупнейших компаний Рунета, так как опережает конкурента в сфере финтеха и по объему продаж рекламы, заявил RB.RU гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. При этом, по его словам, Ozon пока остается убыточным.

«Действительно есть точки, в которых Ozon существенно опережает Wildberries. В первую очередь, это развитие финансовых услуг. По финтеху Ozon достаточно существенно впереди. Также Ozon является лидером и существенно опережает Wildberries по объему продаж рекламных услуг. Wildberries позже начала развивать это направление и даже с учетом объединения с Russ все еще значимо уступает Ozon в этом показателе», — рассказал Бурмистров.

Он также отметил, что у Ozon чуть более широкий ассортимент, чем у Wildberries. Остальные параметры, считает Бурмистров, оценивать сложно, так как актуальных финансовых показателей пока нет: «В 2023 году Wildberries была прибыльна, Ozon — убыточен. В 2024 году пока ни Ozon, ни Wildberries полностью финансовые показатели не раскрыли, следовательно, по этому показателю мы не можем ранжировать».

Особенности подсчета. По словам Бурмистрова, любые рейтинги, которые формируются по оценочным параметрам, всегда субъективны. При этом «Infoline-аналитика» в своих рейтингах ранжирует компании либо по показателю товарооборота (GMV), либо по другим «понятным и измеримым количественным параметрам», добавил эксперт.

Бурмистров говорит, что Ozon — это публичная компания, поэтому ее стоимость можно оценить по капитализации, а в случае с Wildberries «всегда есть определенный простор для фантазий». «В целом с точки зрения стоимости бизнеса сейчас Wildberries должна была быть более дорогой, чем Ozon, исходя из масштаба», — заключил гендиректор «Infoline-аналитики».

Ранее Ozon занял второе место в рейтинге крупнейших компаний Рунета по версии Forbes за 2025 год. Журнал оценил стоимость маркетплейса в $8 млрд, а объединенной компании Wildberries & Russ, которая заняла третье место в рейтинге, — в $6,6 млрд.

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