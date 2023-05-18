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YouTube запустит 30-секундную рекламу на Smart TV без возможности пропуска

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Видеохостинг YouTube объявил, что добавит в приложение для Smart TV 30-секундную рекламу, которую нельзя будет пропустить. Сроки запуска обновления не уточняются.

YouTube запустит 30-секундную рекламу на Smart TV без возможности пропуска

Как отмечают представители площадки, зрители будут видеть не две рекламы по 15 секунд, а одну — длительностью полминуты. Такой подход обусловлен тем, что рекламодатели предпочитают более длинный формат видео, считают в компании.

Добавлять рекламные ролики партнеры смогут через платформу YouTube Select.

Гендиректор YouTube Нил Мохан подчеркнул, что 70% показов рекламы с YouTube Select приходится на большие телевизоры.

Также компания анонсировала функцию выведения рекламы во время приостановки видео. Предполагается, что баннер расположится по краям стоп-кадра.

«Это удобно для зрителей и позволит им больше узнать о вашем бренде», — отметили в YouTube.

Ранее площадка начала тестировать блокировку всех блокировщиков рекламы. Предполагается, что платформа не будет воспроизводить видео, если в браузере включено соответствующее расширение.

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Фото на обложке: A. Aleksandravicius / Shutterstock

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