Великобритания намерена запретить импорт российских алмазов и алюминия, Gloria Jeans запускает проект по выходу на ведущие мировые маркетплейсы, дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорту из теплых стран, обойдется минимум в 1 млн рублей и другие события 19 мая.

Дооснащение импортируемых авто за 1 млн рублей, увеличение штрафов за незаконный сбор биометрии: главное 19 мая