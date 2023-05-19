Дооснащение импортируемых авто за 1 млн рублей, увеличение штрафов за незаконный сбор биометрии: главное 19 мая

Карина Пардаева
Великобритания намерена запретить импорт российских алмазов и алюминия, Gloria Jeans запускает проект по выходу на ведущие мировые маркетплейсы, дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорту из теплых стран, обойдется минимум в 1 млн рублей и другие события 19 мая.
Дооснащение импортируемых авто за 1 млн рублей, увеличение штрафов за незаконный сбор биометрии: главное 19 маяКарина Пардаева
Мир
- Великобритания запретит импорт российских алмазов и алюминия. Британские власти также намерены ввести санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК.
Россия
- В России в пять раз увеличат штраф за сбор биометрических данных без согласия граждан. Законопроект об административном наказании за размещение таких данных в Единой биометрической системе (ЕБС) получил поддержку кабмина.
Бизнес
- Стартап Андрея Гольмана и Егора Паваляева InTone привлек $1,7 млн от Yellow Rocks!, A.Partners и бизнес-ангелов. Деньги пойдут на масштабирование проекта.
- Российский производитель одежды и обуви Gloria Jeans запускает проект по выходу на ведущие мировые маркетплейсы. В этом году планируется начать продажи на площадке Kaspi из Казахстана, узнал «Коммерсантъ».
Транспорт
- Дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорту из теплых стран, обойдется минимум в 1 млн рублей. Но без этого машины будут малопригодны к использованию в России, сообщили «Известия».
Фото на обложке: Standret /
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