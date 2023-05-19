Японский фондовый индекс Nikkei поднялся до рекордного с 1990 года уровня. Это один из важнейших фондовых индексов Японии, входящий в топ главных мировых индексов. Последний раз он был на таком значении во время японского финансового пузыря в 1986-1991 годах.
Один из важнейших фондовых индексов Японии на торгах в пятницу вырос на 0,77% и достиг уровня в 30808 пунктов.
Индекс Nikkei растет седьмую торговую сессию подряд. С 10 мая он поднялся на 6,2%, а с начала года – на 18%.
Текущий уровень Nikkei является максимальным с 1990 года, то есть за 33 года. Последний раз индекс достигал таких отметок во времена так называемого японского финансового пузыря – экономического кризиса, когда многократно выросли цены на фондовом рынке и рынке недвижимости.
Японский фондовый рынок привлекает инвесторов стабильностью и доходностью ценных бумаг, отмечает Reuters. Также на росте японских индексов позитивно сказываются слабая иена, признаки восстановления экономики после пандемии и ожидание продолжения стимулирования экономики со стороны Банка Японии.
Фото на обложке: Keisuke_N /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Это полный сдвиг в мышлении»: как технологическая Япония возвращается после долгого сна
- 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 3 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
- 4 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
- 5 Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2023
19 мая 2023