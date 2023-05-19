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Японский фондовый индекс Nikkei поднялся до рекордного с 1990 года уровня

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Японский фондовый индекс Nikkei поднялся до рекордного с 1990 года уровня. Это один из важнейших фондовых индексов Японии, входящий в топ главных мировых индексов. Последний раз он был на таком значении во время японского финансового пузыря в 1986-1991 годах.

Японский фондовый индекс Nikkei поднялся до рекордного с 1990 года уровня

Один из важнейших фондовых индексов Японии на торгах в пятницу вырос на 0,77% и достиг уровня в 30808 пунктов.

Индекс Nikkei растет седьмую торговую сессию подряд. С 10 мая он поднялся на 6,2%, а с начала года – на 18%.

Текущий уровень Nikkei является максимальным с 1990 года, то есть за 33 года. Последний раз индекс достигал таких отметок во времена так называемого японского финансового пузыря – экономического кризиса, когда многократно выросли цены на фондовом рынке и рынке недвижимости.

Японский фондовый рынок привлекает инвесторов стабильностью и доходностью ценных бумаг, отмечает Reuters. Также на росте японских индексов позитивно сказываются слабая иена, признаки восстановления экономики после пандемии и ожидание продолжения стимулирования экономики со стороны Банка Японии.

Фото на обложке: Keisuke_N / Shutterstock

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