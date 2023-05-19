В парки «Таксовичкофф» и «Ситимобила» поступят 3 тыс. новых «Москвичей»

Автопарки сервисов такси «Ситимобил» и «Таксовичкофф» пополнят 3 тыс. новых «Москвичей». Согласно договору, поставки должны быть завершены до конца 2023 года, первые брендированные «Москвичи» появятся на дорогах Москвы и Петербурга уже в июне.
Бывший завод Renault в Москве – ныне московский завод «Москвич» – подписал с компанией People & People соглашение о поставках 3 тыс. новых автомобилей «Москвич». Они пополнят автопарки сервисов такси «Ситимобил» и «Таксовичкофф», пишет «Интерфакс».
Согласно контракту, поставки должны быть завершены до конца 2023 года. Первые брендированные под сервисы такси «Москвичи» выйдут на линию уже в июне.
Ранее «Москвич» договорился о поставках 3 тыс. автомобилей сервису такси «Яндекса».
Производство «Москвичей» на бывшем заводе Renault в Москве началось в ноябре 2022 года. Помимо автомобилей, там будут собирать велосипеды.
Продажи автомобилей «Москвич» начались 3 марта.
Фото на обложке: Москвич
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