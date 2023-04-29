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На заводе «Москвич» решили производить велосипеды

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На заводе «Москвич» планируется выпускать велосипеды. Первые транспортные средства появятся в ближайшие пару лет, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

На заводе «Москвич» решили производить велосипеды
  • «Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Активы автоконцерна в России были переданы в собственность государства, а предприятие с мощностями отдали администрации столицы.
  • В 2022 году предприятие выпустило 600 машин, из них 200 — электромобили. Планы завода на 2023 год — еще 50 тыс. автомобилей.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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