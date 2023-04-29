На заводе «Москвич» решили производить велосипеды

Карина Пардаева
На заводе «Москвич» планируется выпускать велосипеды. Первые транспортные средства появятся в ближайшие пару лет, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
На заводе «Москвич» решили производить велосипедыКарина Пардаева
- «Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Активы автоконцерна в России были переданы в собственность государства, а предприятие с мощностями отдали администрации столицы.
- В 2022 году предприятие выпустило 600 машин, из них 200 — электромобили. Планы завода на 2023 год — еще 50 тыс. автомобилей.
Фото на обложке: Ground Picture /
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