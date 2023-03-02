С 3 марта в России стартуют продажи машин «Москвич» и «Москвич 3е»

В России начинаются продажи кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е», с 3 марта купить машины можно в одном из 52 дилерских центров страны, сообщил московский мэр Сергей Собянин.
Он напомнил, что для продаж модели открылись 52 точки в 23 российских городах, в ближайшее время их оформят в стиле дизайна бренда. Собянин также подчеркнул, что специалисты сети дилерских центров в процессе обучения особое внимание уделяют работе с электромобилями.
Стоимость «Москвич 3» начинается от 1,97 млн рублей, цена электромобиля составляет 3,5 млн рублей.
Машины собирают на мощностях бывшего завода Renault в Москве, который ранее перешел в государственную собственность. Сборка началась в конце ноября. По словам столичного мэра, в минувшем году предприятие выпустило 600 машин, из них 200 — электромобили. Планы завода на 2023 год — еще 50 тыс. автомобилей.
Ранее стало известно, что предприятие поставит паркам «Яндекса» машины для такси и каршеринга.
Фото на обложке: https://t.me/mos_sobyanin
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