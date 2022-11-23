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Первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера в декабре

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера бывшего московского завода Renault в декабре, тогда же начнутся продажи. Сборку машин на предприятии запустили сегодня – к концу года планируется выпустить 400 авто с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей.

Первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера в декабре

О запуске производства на московском автомобильном заводе «Москвич» сообщили в пресс-службе «КамАЗа», который является технологическим партнером проекта.

Первым автомобилем, который сойдет с конвейера завода в декабре, станет «Москвич 3». До конца года предприятие планирует выпустить 400 автомобилей с ДВС и 200 электромобилей. Продажи начнутся в декабре.

В 2023 году предприятие планирует выпустить не менее 50 тысяч машин, 10 тысяч из которых – электромобили, а в 2024 году – не менее 100 тысяч транспортных средств, в том числе 20 тысяч электромобилей.

Работа на предприятии ведется по технологии крупноузловой сборки, то есть на завод поставляются детали, затем собираются в готовый автомобиль. Мелкоузловую сборку предприятие планирует запустить в 2024 году и привлекать к сотрудничеству поставщиков российских компонентов.

О том, что на бывшем заводе Renault в Москве будут собирать автомобили «Москвич», стало известно в мае. 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли администрации Москвы, 67,69% акций «Автоваза» — «НАМИ», а оставшиеся акции автопроизводителя сохранит «Ростех».

В качестве платформы для электромобилей «Москвич» рассматривалось решение стартапа «Кама» гендиректора «Камаза» Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна. В мае сообщалось о планах «КамАЗа» договориться о выпуске автомобилей китайской JAC под брендом «Москвич».

Фото: пресс-служба правительства Москвы

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