«Ведомости»: разработка стартапа «Кама» станет основой для электромобилей «Москвич»

Разработка стартапа «Кама» гендиректора «Камаза» Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна рассматривается в качестве платформы для электромобилей «Москвич», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Электромобили планируется выпускать на бывшем заводе Renault в Москве (ныне «Москвич»).

Один из собеседников рассказал, что электромобили на этой платформе начнут выпускать на заводе «Москвич» по полному циклу (сварка – окраска – сборка) в 2024 году. Однако окончательного решения на этот счет пока нет, уточняет источник газеты, близкий к Минпромторгу.

Представитель завода «Москвич» сообщил, что компания будет рассматривать разные варианты платформы, «которые будут соответствовать требованиям клиентского спроса, для производства современных, удобных и безопасных автомобилей».

В начале июля создание собственной платформы для одноименного электромобиля анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве правительства Москвы с «Камазом» в области развития легкового автотранспорта.

Первые электромобили «Москвич» должен выпустить уже в этом году, но это будут еще не модели «Кама». Ранее сообщалось, что «Камаз» планирует договориться о выпуске автомобилей китайской JAC под брендом «Москвич». В качестве локализации рассматривается компактный электрокар JAC iEVS4.

«Кама» не является напрямую проектом «Камаза». Это проект компактного городского электрокара, создаваемый силами одноименного стартапа.

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Пока не ясно, что будет представлять из себя платформа «Камы», но если на ее основе будет возможно сделать конкурентоспособную по цене и потребительским свойствам модель, то вполне логично ее использовать, считает автоэксперт Владимир Беспалов.

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