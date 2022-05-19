Знакомьтесь, JAC «Москвич»: КамАЗ планирует локализовать производство китайских автомобилей

«КамАЗ» планирует договориться о выпуске автомобилей китайской JAC под брендом «Москвич» на бывшем заводе Renault. Производство автомобилей начнут не позднее четвертого квартала 2022 года: сначала с обычными двигателями, затем — электромобилей.

Источники «Ведомостей» сообщили о переговорах «КамАЗа» с автоконцерном JAC, а московские партнеры прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем. Какую конкретно модель будут выпускать, пока не решено.

Представители «Камаза» и мэрии Москвы от комментариев отказались. Концепцию производства на заводе «Москвич» скоро представит правительство Москвы совместно с «КамАЗом», добавил представитель Минпромторга сказал изданию.

Электромобили JAC модели iEV7 использовались в России для крымского каршеринга MoreElectric, который закрылся осенью 2021 года. Для локализации «КамАЗ» рассматривает более компактную модель — JAC iEVS4. На первом этапе, скорее всего, это будет отверточная сборка электрокаров из машинокомплектов с последующим углублением локализации по мере роста объемов производства.

Российские активы группы Renault несколько дней назад перешли в госсобственность: доля компании в «АвтоВАЗе» будет принадлжать ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — администрации Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин тогда же заявил о возобновлении производства «Москвича» на заводе.

Кроме того, автомобили марки Duster французского Renault будут собирать на российских заводах «АвтоВАЗа» под отечественным брендом Lada.

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