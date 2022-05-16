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«АвтоВАЗ» будет выпускать Renault Duster под брендом Lada

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Автомобили марки Duster французского автоконцерна Renault будут собирать на российских заводах «АвтоВАЗа» под отечественным брендом Lada. С 16 мая бизнесом Renault в России владеет государство РФ в лице правительства Москвы и предприятия, подведомственного Минпромторгу.

«АвтоВАЗ» будет выпускать Renault Duster под брендом Lada

Одну из моделей автомобиля французского автоконцерна Renault, который продал свой российский бизнес, будут собирать на заводах «АвтоВАЗа» под брендом Lada. Об этом узнали «Ведомости».   

Речь идет об авто марки Duster. В 2021 году в России было продано 41,5 тысяч этих машин, что на 25% больше, чем в 2020-ом. Renault Duster стала девятой в списке самых продаваемых марок легковых авто в России по итогам года.

Издание уточнило, что «АвтоВАЗ» владеет лицензией на выпуск указанной марки автомобиля. Эксперт, с которым поговорили «Ведомости», сказал, что замена Renault Duster волне может называться Niva.

16 мая Renault и российские власти подписали соглашение о передаче бизнеса в стране. Доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, которое подведомственно Минпромторгу РФ, а завод «Рено Россия» – правительству Москвы. Тогда же стало известно, что на этом заводе начнут собирать автомобили марки «Москвич». 

Фото на обложке: Roman Vyshnikov / Shutterstock

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