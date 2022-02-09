Стартап «Кама» Рубена Варданяна и Сергея Когогина планирует выпускать более 450 тыс. электрокаров в год

Стартап по выпуску электромобилей «Кама», который принадлежит миллиардеру Рубену Варданяну и гендиректору «Камаза» Сергею Когогину, рассчитывает к 2030 году выпускать более 450 тыс. электрокаров в год.

В презентации «Камы», с которой ознакомились «Ведомости», также приведен прогноз по развитию электротранспорта в России. Компания полагает, что продажи электрокаров в 2025 году достигнут 100 тыс. единиц в год, а к 2030 году — 700 тыс. В европейских странах рынок достигнет 3 млн электрокаров в 2025 году и 8,7 млн — к 2030 году.

Не исключено, что часть запланированного к производству «Кама» объема машин будет производиться в Венгрии. Министерство инноваций и технологий этой страны и «Кама» в январе подписали соглашение о намерениях, оно предусматривает развитие партнерства в сфере производства электромобилей в Венгрии.

АО «Кама» появилось в августе 2021 года в Набережных Челнах по адресу главной дирекции «Камаза». В стартап инвестировали сам Когогин, а также бизнесмен и совладелец «Камаза» Рубен Варданян.

«Камаз» вместе с Петербургским политехническим университетом в конце 2020 года представили прототип компактного электромобиля «Кама-1», при этом известно, что в первой половине 2022 года планируется презентация электрокара «Кама», который Сергей Когогин ранее просил не путать с «Камой-1».

Как следует из презентации проекта, «Кама» позиционируется как «гаджет». В 2023 году для него планируется разработать операционную систему Kama OS, куда будут встроены различные пользовательские интерфейсы, в том числе для служб доставки, такси, каршеринга и другие.

У правительства России прогнозы развития сегмента электромобилей более осторожные. Согласно утвержденной концепции развития электротранспорта РФ, к концу 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций. К 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль в РФ должен быть электрическим.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash