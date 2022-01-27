«Камаз» запустит производство электрокаров в Венгрии

«Камаз» запустит производство электромобилей в Венгрии, сообщила пресс-служба Минпромторга. К 2030 году в стране планируется производить 320 тыс. электрокаров «Камаз».
Соглашение о намерениях было подписано руководством «Камаза» и Министерством инноваций и технологий Венгрии в формате по видеосвязи.
Сотрудничество будет проходить в два этапа. Сначала партнеры проведут совместные исследования и разработки. Затем последует запуск в Венгрии производственных мощностей.
К 2025 году в стране планируется производить около 32 тыс. электромобилей «Камаз» в год, а к 2030 году, согласно прогнозам, этот показатель увеличится в 10 раз.
Ранее сообщалось, что «Камаза» намерен запустить производство «смарт-кроссовера» «Кама-1» в 2023-2024 годах. Его предсерийный прототип был представлен в декабре 2020 года. Помимо легковых электромобилей автоконцерн также производит элеткробусы.
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Фото на обложке: husjur02 /
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