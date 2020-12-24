Российский электромобиль «Кама-1» появится в коммерческом производстве не раньше 2023 года

Коммерческое производство смарт-кроссовера «Кама-1» начнется не раньше 2023-2024 годов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы автоконцерна «КамАз» Сергея Когогина.

Разработка «Кама-1» началась в конце 2018 года. Проект разработан автоконцерном совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого (СПбПУ).

Сертификация и доводка электромобиля состоится в 2021 году, пояснил Когогин. Опытный образец электрокара был недавно представлен на «Вузпромэкспо-2020». «Кама-1» — это смарт-кроссовер эконом-класса, вмещающий четырех пассажиров.

Максимальная скорость «Кама-1» — 150 км в час, без подзарядки автомобиль сможет проехать около 250 км, утверждают разработчики. В электрокаре установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 33 кВт*ч и электродвигатель мощностью 80 кВт.

Ранее представители СПбПУ сообщали, что «Кама-1» запланирован к выводу на рынок для обычного покупателя в 2021 году. Цена электрокара составит около 1 млн рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тысяч машин в год.

Далее в планах разработчиков на базе универсальной модульной платформы сделать линейку автобусов от 9 до 18 метров, а также электробусов.

«Платформу мы сделали, увеличили мощность двигателя, расширили базу, чтобы перейти через эту платформу на коммерческий транспорт. С 2024 года мы будем выпускать только новую продукцию», — уточнил Когогин изданию.

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