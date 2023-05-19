Великобритания добавила в санкционный список 86 физлиц и компаний

Великобритания вновь расширила санкционный список, в него попали в том числе «Тинькофф», «Росатом» и АФК «Система». Всего ограничения введены в отношении 86 юридических и физических лиц.

Как указывает Казначейство Великобритании, санкции 18 мая введены против АФК «Система», ПАО «Северсталь», ПАО «Полюс», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинского металлургического комбината (группа «Мечел»), ТМК, ОМК, РМК и международной группы FESCO.

Организации финансового сектора также не избежали ограничений, кроме «Тинькофф» санкции затронули «Росбанк», «Металлинвестбанк», ВБРР.

Также Лондон внес в список «ДОМ.РФ» и ряд структур «Росатома» — «Атомфлот», «Рэнэра» и другие.

Физические лица

Персонально Великобритания отметила санкциями членов советов директоров РЖД, «Совкомфлота» и «Транснефти». Среди них есть и чиновники, например, вице-премьер Андрей Белоусов, а также первый замминистра энергетики Павел Сорокин и замглавы Минфина Алексей Моисеев. Из независимых в список попали Геннадий Шмаль, Валерий Шанцев и другие. Ограничения затронули и бизнесмена Игоря Алтушкина и некоторых топ-менеджеров «Газпром нефти».

Новые ограничительные меры призваны усилить экономическое давление на Россию. Как указано в документе, замороженные активы могут быть разблокированы только в случае, если «Россия согласится компенсировать ущерб, нанесенный Украине».

Ранее Евросоюз задействовал уже десятый пакет антироссийских санкций, связанный с вооруженным конфликтом на территории Украины. В феврале под блокирующие санкции ЕС попали «Тинькофф», «Альфа-банк», «Росбанк» и Фонд национального благосостояния.

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